Piczle Cross: Story of Seasons bietet in Kürze Rätselspaß für Farming-Fans

Story of Seasons ist eine Bauernhofsimulationsreihe, in der es recht entspannt zugeht. Wir bearbeiten unsere Felder, kümmern uns um die Hoftiere und plaudern mit den NPCs in der Stadt. Der einzige Stressfaktor ist die begrenzte Zeit, die wir jeden Tag haben.

Noch ein bisschen entspannter wird Piczle Cross: Story of Seasons. Das Rätselspiel von Rainy Frog wird am 27. Februar für Nintendo Switch und PC-Steam erscheinen. In dem Spiel sind viele klassische Nonogramm-Logikpuzzle enthalten.

Dabei muss eine bestimmte Anzahl an Kreuzen so gesetzt werden, dass sie mit den horizontalen und vertikalen Zahlen in derselben Reihe und Spalte übereinstimmen. Die Motive sind dabei DorfbewohnerInnen, HeiratskandidatInnen, Werkzeuge, Anbaupflanzen, Tiere und mehr aus Story of Seasons.

Es gibt insgesamt 350 Rätsel, die einen bei Laune halten. Während wir die Rätsel lösen, vergeht die Zeit auf dem Hof im Hintergrund. Wir können den Prozess nur passiv steuern, das eigentliche Anbauen und Betreiben der Farm ist nicht möglich.

Für Hardcore-Fans gibt es sogar einen Almanach mit allen Details zu den Story-of-Seasons-Spielen und detaillierte Statistiken zu den Erfolgen beim eigenen Fortschritt. Die Steam-Seite verspricht zudem deutsche Texte.

Bildmaterial: Piczle Cross: Story of Seasons, Rainy Frog, Score Studios