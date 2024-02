PlayStation VR2: Sony testet PC-Kompatibilität, um das Line-up am Games zu erweitern

VR-Fans haben es nicht leicht. Die Verkaufszahlen der Hardware sind überschaubar, trotzdem hat Sony mit PSVR2 noch einmal angegriffen. Doch der First-Party-Support lässt zu wünschen übrig, so ist es für eine teure Hardware natürlich schwer, abzuheben.

Für etwas bessere Zahlen soll jetzt eine bessere Zugänglichkeit sorgen. Derzeit testet Sony Interactive Entertainment die PC-Kompatibilität des VR-Headsets. Noch in diesem Jahr sollen die Pläne dann konkret werden, sprich marktreif.

Man freue sich, „euch mitteilen zu können, dass wir derzeit die Möglichkeit für PS VR2-Spieler testen, auf zusätzliche Spiele auf dem PC zuzugreifen, um zusätzlich zu den über PS5 verfügbaren PSVR2-Titeln noch mehr Spielvielfalt zu bieten“, schreibt Gillen McAllister.

Mit der Kompatibilität für PCs erweitert sich natürlich auch das Line-up an Games. In dieser Sache verweist Sony in einem neuen Blogbeitrag im PlayStation Blog auf die kürzlichen Ankündigungen von Metro Awakening und Legendary Tales. Außerdem möchte man in naher Zukunft weitere Spiele veröffentlichen, darunter das japanische Action-RPG Soul Covenant.

Bildmaterial: Soul Covenant, Thirdverse