No Rest for the Wicked: Die Ori-Macher präsentieren ihr neues Action-RPG am Freitag

Moon Studios, die Macher hinter den Ori-Games, sowie Publisher Private Division werden das kommende Action-RPG No Rest for the Wicked am kommenden Freitag um 18 Uhr deutscher Zeit in einem digitalen Showcase präsentieren.

Das RPG wurde erstmals im Dezember angekündigt, damals gab es aber nur Sequenzen, für den Freitag ist sicherlich auch Gameplay zu erwarten. Versprochen ist nämlich ein Blick auf den „brutalen Präzisionskampf“ von Wicked sowie die „einfallsreichen Mechaniken“ des Spiels.

Damit möchte man dem Genre „neue Impulse verleihen“ – da hat man sich also viel vorgenommen. Das will man erstmal in einem Early-Access ausprobieren, der im zweiten Quartal an den Start gehen soll. Später soll No Rest for the Wicked auch für PS5 und Xbox Series erscheinen.

No Rest for the Wicked möchte Spielende in eine handgezeichnete, detailreiche Welt in einem unnachahmlichen Gemälde-Stil versetzen. Ihr erkundet die riesige, verwinkelte Insel Isola Sacra und sollt dort „Vertikalität in einer für Action-RPGs bisher unbekannten Art und Weise“ erleben.

Finstere Krypten, üppige Wälder und trügerische Gebirgspässe erwarten euch. Komplexe Protagonisten mit jeweils eigenen Problem erwarten euch, wilde Kreaturen und Geheimnisse sowie versteckte Schätze. Ihr könnt die Show auf dem Youtube-Kanal von Moon Studios verfolgen.

Bildmaterial: No Rest for the Wicked, Private Division, Moon Studios