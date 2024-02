Final Fantasy VII Rebirth: Neues Buch liefert spannende Hinweise auf Identität von Clouds Vater

Final Fantasy VII ist schon lang nicht mehr nur ein einfaches Rollenspiel. Über die Jahre entwickelte sich die beliebte Videospiel-Vorlage zu einem waschechten Phänomen, dem zahlreiche ganz unterschiedliche Medien entsprangen, die die Welt des Spiels mit Unmengen an Details schmückten.

Ein Detail ist uns das „FF VII“-Universum aber noch schuldig – nämlich die Identität von Clouds Vater. Ein Umstand, der sich nun ändern könnte. In Japan wurde kürzlich das Final Fantasy VII Rebirth World Preview Book veröffentlicht, das sich diversen Informationen zur Welt des anstehenden „Rebirth“ widmet.

Die Lektüre geht auch auf Clouds Vater ein, Audrey Lamsam, von Atai Japan hat die entsprechenden Stellen übersetzt und via Twitter geteilt. Demnach werde Clouds Vater als „ein optimistischer und optimistischer Typ“ beschrieben, der lange vor den Ereignissen des ursprünglichen Final Fantasy VII starb.

Weiter heißt es, dass Clouds Vater immer gesagt habe, dass man überall hingehen und alles tun könne, „solange man nur 2.000 Gil in der Brieftasche hat“. Sowohl Cloud als auch seine Frau (und Clouds Mutter) Claudia hätten dann von ihm 2.000 Gil erhalten.

Wissen wir bereits, wer Clouds Vater ist?

Eine ziemlich interessante Information, wenn man weitere Details heranzieht. Und während auch der folgende Teil lediglich Spekulation bleibt, eine kleine Spoiler-Warnung vorweg.

Sowohl in Final Fantasy VII The First Soldier als auch Ever Crisis spielt ein mutiger Kerl namens Glenn Lodbrock eine wichtige Rolle. Dem sagte man übrigens bereits in der Vergangenheit nach, dass er Clouds Vater sein könnte, sieht er ihm doch recht ähnlich. Spannend: Ein Detail, das SpielerInnen früh über Glenn erfahren, ist, dass seinem Freund Matt aus unbekannten Gründen 4.000 Gil schuldet. Die 4.000 Gil, die an seine potenzielle Familie gingen? Wer weiß, aber der Schluss liegt nahe. Vielleicht wissen wir ja schon bald mehr.

Übrigens: Während Final Fantasy VII Rebirth World Preview bisher nur in Japan erschienen ist, hatte Square Enix die World Preview zu Final Fantasy VII Remake* seinerzeit auch lokalisiert.

Final Fantasy VII Rebirth erscheint am 29. Februar 2024. Die Demo ist im PlayStation Store verfügbar. Ihr wollt auf dem Laufenden bleiben, was Final Fantasy VII Rebirth angeht? Hier findet ihr alle Artikel unserer ausführlichen Berichterstattung.

via TheGamer, Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix