Final Fantasy VII Rebirth: Die Demo kommt in zwei Etappen und bietet diese Belohnung für Fans

Man muss in den letzten Tagen schon arg die Augen verschlossen haben, um das nicht kommen zu sehen: Bei der Spezialausgabe der State of Play zu Final Fantasy VII Rebirth hat Square Enix erwartungsgemäß eine Demo zum Spiel angekündigt – und sie sogleich verfügbar gemacht.

Ab sofort könnt ihr auf PlayStation 5 in die Welt hinter Midgar eintauchen und die Anfänge von Final Fantasy VII Rebirth spielen. Aus Altersschutzgründen müsst ihr hierzulande 0,25 Euro für die Demo bezahlen, wenn ihr kein PlayStation Plus habt.

Die Demo beginnt mit dem Nibelheim-Flashback, bei dem ihr sowohl mit Cloud als auch Sephiroth spielt. Durchaus ungewöhnlich: In den nächsten Wochen wird man die Demo um einen zusätzlichen Teil erweitern, in dem ihr dann auch ein wenig die Junon-Region erkunden könnt. Eine Demo in zwei Stufen also.

Wann die Junon-Episode erscheint

Square Enix konkretisierte das Datum für den zweiten Demo-Teil und auch auf der Produktseite der Demo werden wir fündig. Am 21. Februar erscheint die Junon-Episode demnach. Habt ihr Speicherdaten der Demo auf der PS5, könnt ihr die Nibelheim-Episode im fertigen Spiel überspringen.

In der Junon-Region könnt ihr ab dem 21. Februar einen kleinen Bereich der Welt frei erkunden, besondere Monster jagen, Chocobos reiten und vieles mehr. Auch ein wenig weitere Story in Junon ist zugänglich.

Eine Übertragung der Speicherdaten ist jedoch nicht möglich: „Die in der Demo erkundbare Junon-Region wurde angepasst, um das Spiel kompakter zu gestalten, sodass der Fortschritt nicht in die Vollversion des Spiels übertragen werden kann.“

Außerdem werden Demo-Spielende mit den Gegenständen „Kupo-Talisman“ und einem „Set für Abenteurer“ belohnt. Der „Kupo-Talisman“ ist „ein Accessoire, das die Anzahl an gefundenen Materialien erhöht“ und das „Set für Abenteurer“ eine Zahl von Gegenständen, wie Heiltränke und Äther.

Final Fantasy VII Rebirth erscheint am 29. Februar 2024. Ihr wollt auf dem Laufenden bleiben, was Final Fantasy VII Rebirth angeht? Hier findet ihr alle Artikel unserer ausführlichen Berichterstattung.

Die Demo-Ankündigung aus der Show:

Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix