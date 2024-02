Final Fantasy VII Rebirth: So sieht der Kampf gegen Migardsormr aus – und noch mehr Gameplay

Mit der State of Play fiel auch das Embargo für die Berichterstattung der Medien von einem Preview-Event zu Final Fantasy VII Rebirth. Unsere ausführlichen Eindrücke zum Spiel lest ihr hier! Viele Medien haben ihre Eindrücke auch in Videoform veröffentlicht. Dazu zählt IGN, die sich ganz konkret der legendären Migardsormr widmen.

Easy Allies zeigt Eindrücke aus den ersten Spielstunden und verspricht „zero spoiler“ im Video. Dort bespricht man das Gezeigte auch direkt. Beispielhaft haben wir euch außerdem Video-Previews von Game Informer und GameSpot angehangen.

Die gezeigten Szenen ähneln sich dabei natürlich – alle haben den gleichen Teil des Spiels gespielt. Vor allem sehen wir die Erkundung von Grasslands, ein bisschen Chocobo-Farm und Chadley, Migardsormr natürlich, ein wenig Kalm und „Queen’s Blood“.

Alles in allem also Einblicke, die wir in abgekürzter Form schon hatten. Fans müssen eigentlich keine Angst haben, zu viel zu sehen, aber das ist natürlich eure Entscheidung. Wenn ihr noch mehr sehen möchtet, schaut bei Youtube vorbei.

Final Fantasy VII Rebirth erscheint am 29. Februar 2024. Ihr wollt auf dem Laufenden bleiben, was Final Fantasy VII Rebirth angeht? Hier findet ihr alle Artikel unserer ausführlichen Berichterstattung.

Migardsormr Gameplay and Comparison

Gameplay von Easy Allies

Gameplay von Game Informer

Gameplay von GameSpot

Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix