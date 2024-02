Die Outward: Definitive Edition erscheint im März endlich auch für Nintendo Switch

Wie Publisher Plaion und die Entwickler Nine Dots Studo und SneakyBox nun bekannt gaben, wird Outward: Definitive Edition am 28. März endlich auch für Nintendo Switch erscheinen.

In seiner ursprünglichen Form erschien Outward bereits am 26. März 2019 für PS4, Xbox One und PCs. Die Definitive Edition erschien dann am 17. Mai 2022 für PS5, Xbox Series und PCs via Steam, Epic Games Store und GOG. Einzig und allein die Switch ging bislang leer aus. Einfach war es für die Entwickler nicht.

Geliefert wird mit der Switch-Version die Definitive Edition mit Hauptspiel sowie den beiden DLCs „Three Brothers“ und „The Soroboreans“. Obendrauf gibt es auch deutsche Texte.

Outward ist ein Rollenspiel, das in der Welt von Aurai angesiedelt ist, wo man sich als gewöhnlicher Abenteurer gegen bedrohliche Kreaturen verteidigt, gefährlichen Umweltbedingungen trotzt und sich gesund und hydriert halten muss. Auf der Reise durch die Wildnis entdeckt man Städte und gefährliche, versteckte Verliese, in denen es von furchterregenden Feinden wimmelt.

via Gematsu, Bildmaterial: Outward, PLAION, Nine Dots Studio