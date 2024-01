Xbox nutzt kleinen Seitenhieb gegen PlayStation zur Werbung für den Xbox Game Pass

Der Twitter-Account von Xbox UK hat sich kürzlich einen kleinen Seitenhieb gegen PlayStation erlaubt. PlayStation UK nutzte das neu entfachte Interesse um Yakuza bzw. Like a Dragon, um auf einen aktuellen – und zweifelsohne attraktiven – Sale aufmerksam zu machen.

Demnach können sich alle, die vor dem Start von „Infinite Wealth“ noch mit der Serie vertraut machen möchten, für „weniger als 25 Pfund (!!) jetzt im Januar-Sale“ Yakuza 0 bis Yakuza 6: Song of Life sichern.

Xbox UK fackelte nicht lang und nutzte die Gelegenheit, um darauf hinzuweisen, dass „Xbox Game Pass“-AbonnentInnen alle diese Spiele über ihr Abonnement spielen können, plus Yakuza: Like a Dragon und das kürzlich veröffentlichte Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name.

Die ersten Eindrücke von Like a Dragon: Infinite Wealth scheinen größtenteils positiv – ein Umstand, der sicher die Aufmerksamkeit potenziell neuer SpielerInnen weckt. Da wird dann auch schon mal aggressiver für das eigene Angebot geworben.

Stichwort „Infinite Wealth“: Im neuen Serienteil macht ihr nicht nur Hawaii unsicher, ihr macht euch auch am Bau eurer eigenen „Animal Crossing“-Insel und werdet zum „Sujimon“-Trainer. Like a Dragon: Infinite Wealth erscheint am 26. Januar 2024 weltweit für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One und PCs.

via GameRant, Bildmaterial: Like a Dragon: Infinite Wealth, SEGA, Ryu Ga Gotoku Studio