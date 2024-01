Stardew Valley: Neues Bild wünscht frohes neues Jahr und lässt Fans spekulieren

Wir erinnern uns: Im Dezember gab Stardew-Valley-Schöpfer Eric „ConcernedApe“ Barone bekannt, dass er sich im „selbst auferlegten Crunch-Modus“ befinde, um das Update 1.6 von Stardew Valley für seine Veröffentlichung vorzubereiten.

Neues Bild lädt zum Spekulieren ein

Zum Jahresstart meldete sich Barone nun mit einem neuen Tweet zurück. Der enthüllt zwar nach wie vor nicht das Veröffentlichungsdatum des heiß erwarteten Updates, liefert aber einen neuen Bildeindruck. Und klar: Fans fackeln nicht lang, zu spekulieren, was auf dem Bild konkret zu sehen sei.

Einige User glauben hier das neue „große Fest“ dargestellt zu sehen, das bekanntlich mit Update 1.6 Einzug ins Spiel erhalten soll. Wieder andere User weisen auf „neue Inhalte“ hin, wie die Kuh-Grafik.

Die Liste an geplanten Neuerungen, die mit Update 1.6 Einzug ins Spiel finden sollen, ist lang. Wenn ihr übrigens auch außerhalb des Spiels nicht genug von Stardew Valley bekommt, ist vielleicht das „Festival of Seasons“ etwas für euch. Die Konzertreihe macht in diesem Jahr auch in Deutschland Halt. Es gibt nur noch Restkarten.

