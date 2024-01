Final Fantasy VII Rebirth und Spaß mit dem ersten grünen Komet seit 50.000 Jahren

Heute vor etwa einem Jahr war ein großer, grüner Komet buchstäblich ein großes Ding. Ein Komet von dieser Größe und Farbe flog das erste Mal seit 50.000 Jahren so nah an der Erde vorbei. Das Geo-Magazin erklärt euch mehr. Den Tweet dazu von LatestInSpace holten FF7-Fans jetzt wieder hervor.

Weil in den sozialen Medien jede Sekunde zählt, entging den meisten, dass der Tweet eigentlich ein Jahr alt ist. Einige Fans machten darauf aufmerksam und natürlich knüpfte jeder die Verbindung zu Final Fantasy VII. In wenigen Wochen erscheint immerhin Final Fantasy VII Rebirth.

Auch einzelnen Marketing-Mitarbeitenden von Square Enix blieben die Tweets nicht verborgen. Eine Community-Managerin von Square Enix zitiert den Tweet und witzelt: „Wow, ein großes Lob an unser Marketing-Team, sprechen Sie über einen hervorragenden Job, nicht wahr?“

Senior Marketing Manager Jarek Ceballos von Square Enix spielt das Spielchen mit. „Unsere erste Wahl war ein Meteor, aber dies schien eine akzeptable Alternative zu sein. Ich fragte das Team, ob wir den Kometen am 29. Februar an der Erde vorbeiziehen lassen könnten, aber sie sagten nein“, twitterte er.

Übrigens, nach dem grünen Komet von vor über einem Jahr dauerte es nicht ansatzweise noch einmal 50.000 bis zum nächsten. Im September 2023 flog Nishimura an der Erde vorbei. Benannt nach seinem japanischen Entdecker Hideo Nishimura.

Final Fantasy VII Rebirth erscheint am 29. Februar 2024. Ihr wollt auf dem Laufenden bleiben, was Final Fantasy VII Rebirth angeht? Hier findet ihr alle Artikel unserer ausführlichen Berichterstattung.

via GamesRadar, Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO