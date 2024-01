Rhapsody: Nippon Ichi feiert den 25. Geburtstag der Musical-RPG-Reihe

Mit einer neuen Website feiert Nippon Ichi Software den 25. Geburtstag von Rhapsody. Die Serie besteht bislang aus drei Teilen: Rhapsody: A Musical Adventure, Rhapsody II: Ballad of the Little Princess und Rhapsody III: Memories of Marl Kingdom.

Erst im letzten Jahr feierten Rhapsody II und Rhapsody III mit der Sammlung Rhapsody: Marl Kingdom Chronicles ihr Debüt im Westen. Rhapsody: A Musical Adventure hingegen erschien schon mit seiner NDS-Version 2009 in Europa und wurde 2022 als Teil der Prinny Presents NIS Classics Vol. 3 für Nintendo Switch und PCs veröffentlicht.

Den 25. Geburtstag feiert die Musical-RPG-Serie eigentlich schon am 17. Dezember 2023. Die Website zum Geburtstag möchte man demnächst mit weiteren Informationen updaten. Nach den Bemühungen von Nippon Ichi mit den Neuauflagen wäre es doch überraschend, wenn es mit der Serie nicht irgendwie weitergeht. Was meint ihr?

