Rekord-Prognose schon am ersten Tag: Neuer Ghibli-Film begeistert die deutsche Fangemeinde

Mittlerweile ist Hayao Miyazakis neuer Film Der Junge und der Reiher auch regulär in den deutschen Lichtspielhäusern angelaufen und die ersten Zahlen sind erfreulich. Der Film feiert schon jetzt den erfolgreichsten Kinostart eines Ghibli-Streifens in Deutschland.

Bereits zum Starttag zog Der Junge und der Reiher stolze 30.000 BesucherInnen in die Kinos. Zu denen gesellen sich 75.000 ZuschauerInnen, die bereits im Rahmen von Preview-Screenings in den Genuss von Miyazakis neuer Arbeit kamen. Prognosen gehen zudem davon aus, dass die Zahl verkaufter Tickets in den kommenden Tagen noch auf gut 150.000 klettern könnte.

Damit besteht durchaus die Chance, dass der Film es hierzulande insgesamt zum erfolgreichsten Film von Studio Ghibli bringt. Die Spitzenposition wird aktuell noch von Chihiros Reise ins Zauberland besetzt. Der Film konnte 2003 rund 430.000 Menschen ins Kino locken. Angesichts des starken Starts von Der Junge und der Reiher, dürfte der Film noch eine Weile im Kino zu sehen sein.

Wer übrigens denkt, dass Der Junge und der Reiher das letzte Projekt von Hayao Miyazaki ist, hat weit gefehlt. Sein langjähriger Freund und Produzent Toshio Suzuki bestätigte, dass er bereits am nächsten Projekt werkelt.

via Filmstarts, Bildmaterial: The Boy and the Heron, Studio Ghibli, GKIDS