Toribash Next will Kampfspiele noch im Januar auf die nächste Stufe heben

Gemeinsam mit dem in Singapur beheimateten Nabi Studios wird US-Publisher Nicalis das „nächste großartige Fighting-Game“ Toribash Next veröffentlichen. Der Brawler ist kostenlos spielbar und geht schon am 24. Januar 2024 bei PC-Steam und im Epic Games Store an den Start.

Toribash Next ist die Fortsetzung zum Sandbox-Fighting-Game Toribash und hebt das Kampfspiel auf die nächste Stufe, verspricht Nicalis in der Ankündigung. Während eines Kampfes können Spielende mit einem leicht zu verstehenden 3D-Physik-Tool selbst neue Moves erfinden.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Toribash Next, Nicalis, Nabi Studios