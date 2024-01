PAND LAND könnte das neue Spiel der Pokémon-Macher von Game Freak sein

Game Freak ist vor allem bekannt als Entwicklerstudio der Pokémon-Serie. Doch ab und zu widmet sich das Studio auch eigenen Spielen, so in den letzten Jahren beispielsweise Giga Wrecker Alt, Little Town Hero oder Pocket Card Jockey: Ride On. Die Mitbesitzer an der Pokémon-Marke lassen diese Spiele dabei sogar von anderen Publishern vertreiben.

So arbeitet man für Project Bloom mit Private Division zusammen. Um das im Mai 2023 angekündigte Spiel war es seitdem ruhig. Schon im November sicherte sich Game Freak ein Trademark namens PAND LAND, wie jetzt bekannt wurde. Es ist möglich, dass PAND LAND der konkrete Titel zu Project Bloom ist.

Gematsu führt an, dass es nicht ungewöhnlich für Spiele von Private Division wäre, dass der Entwickler sich die Marken sichert und nicht Private Division selbst. Es kann aber natürlich auch sein, dass PAND LAND in gar keiner Verbindung zu Project Bloom steht und etwas völlig anderes ist.

„Wir freuen uns sehr über die Möglichkeit, eine neue IP zu schaffen, die mutig ist und sich tonal von unserer bisherigen Arbeit absetzt“, äußerte sich „Game Freak“-Director Kota Furushima damals. Mal sehen!

