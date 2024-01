Nier Re[in]carnation: Square Enix zieht mit einem letzten Story-Update den Stecker

Another one bites the dust. Publisher Square Enix und Entwickler Applibot haben angekündigt, dass das Free-to-play-RPG NieR Re[in]carnation zum 29. April eingestampft wird.

Bevor aber tatsächlich der Stecker gezogen wird, folgt einen Monat vorher, am 28. März 2024, noch ein finales Story-Update. Das letzte Kapitel von „The People and The World“ soll dabei die Geschichte zum Abschluss bringen. Immerhin, ein Abschluss. Das erlebt nicht jedes Mobile-Game.

Außerdem wird es bis dahin mehrere Inhaltsaktualisierungen und Kampagnen geben, darunter die Feier des 3. Jubiläums des Spiels und das Debüt eines neuen Charakters. Dies geht aus einer Zeitleiste hervor, die das Team im Rahmen seiner Ankündigung zum Ende des Dienstes veröffentlicht hat.

Der Trend setzt sich fort. NieR Re[in]carnation ist damit der nächste Mobile-Titel aus dem Hause Square Enix, dem in jüngster Zeit der Stecker gezogen wird. Zuletzt machte man bereits den Schlussstrich für Dragon Quest Tact, Final Fantasy VII The First Soldier und Dissidia Final Fantasy Opera Omnia bekannt.

via NovaCrystallis, Bildmaterial: NieR Re[in]carnation, Square Enix, Applibot