Langjähriger Trend setzt sich fort: Nintendo dominiert Verkaufscharts 2023 in Japan

Neu veröffentlichten Daten zufolge dominieren Nintendo-Plattformen nun 19 Jahre in Folge die japanischen Verkaufscharts. Am Freitag veröffentlichte Famitsu seinen neuesten Jahresbericht über Japans Software- und Hardwareverkäufe. Dieser bestätigt unter anderem, dass die zehn meistverkauften Konsolenspiele des Jahres allesamt Switch-exklusive Titel waren. Und auch hinsichtlich der Hardware-Verkäufe thront Nintendo erneut an der Spitze.

Historischen Daten von Famitsu zufolge dominiert Nintendo seit 2005 jedes Jahr die Charts für physische Software in Japan. Im Jahr 2004 waren acht der 10 meistverkauften Spiele PS2-Titel, aber seitdem sind die meisten der 10 besten Spiele Japans jedes Jahr auf Nintendo-Systemen erschienen.

Was die Hardware angeht, gab es in Japan in den letzten 19 Jahren nur in einem Jahr eine Nicht-Nintendo-Konsole an der Spitze, als die PSP die führende Plattform war. In jedem zweiten Jahr waren entweder DS, 3DS oder Switch die meistverkaufte Hardware.

Obwohl die Switch vor fast sieben Jahren auf den Markt kam, verkaufte sie im Jahr 2023 in Japan über vier Millionen Einheiten. Im Vorjahr wurden 4,8 Millionen Einheiten verkauft, und die Lifetime-Verkäufe nähern sich nun stolzen 32 Millionen.

Ihr engster Konkurrent, die noch verhältnismäßig frische PS5 von Sony, verkaufte im Jahr 2023 fast 2,6 Millionen Einheiten, was einem Anstieg von 124 % gegenüber den insgesamt 1,15 Millionen Einheiten im Jahr 2022 entspricht, was auf eine höhere Verfügbarkeit der Konsole aufgrund von Lieferproblemen im Zusammenhang mit Corona zurückzuführen ist.

Konkrete Zahlen zu den Soft- und Hardwareverkäufen für 2023 in Japan

Sofware-Verkäufe:

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom (Switch) – 1.929.603

Super Mario Bros. Wonder (Switch) – 1.549.401

Pikmin 4 – (Switch) 1.119.027

Pokémon Karmesin & Purpur (Switch) – 907.432 (insgesamt 5.246.363)

Momotaro Dentetsu World (Switch) – 795.681

Mario Kart 8 Deluxe – (Switch) 617.223 (insgesamt 5.631.598)

Kirby’s Return to Dream Land Deluxe (Switch) – 514.581

Dragon Quest Monsters 3: Der dunkle Prinz (Switch) – 510.477

Splatoon 3 (Switch) – 503.312 (insgesamt 4.191.126)

Super Mario RPG (Switch) – 447.687

Hardware-Verkäufe:

Switch – 4.062.609 (insgesamt 31.786.656)

PS5 – 2.587.468 (insgesamt 4.964.857)

Xbox Series X/S – 141.712 (insgesamt 540.107)

PS4 – 73.292 (insgesamt 9.491.059)

via VGC, Bildmaterial: Nintendo