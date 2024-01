In illustrer Runde: Super Mario Bros. Wonder knackt seltenen Meilenstein in Deutschland

Der Branchenverband Game hat pünktlich zur Monatsmitte die Game Sales Awards für den zurückliegenden Dezember verliehen. Ausgezeichnet werden dabei also Spiele, die bis zum Dezember einen besonderen Verkaufsmeilenstein erreicht haben, auch kumuliert. Neben physischen Verläufen werden dabei auch durch Publisher gemeldete digitale Zahlen berücksichtigt. Im Dezember ging es dabei naturgemäß heiß her.

Super Mario Bros. Wonder kann den Multi-Platin-Award für über 600.000 verkaufte Einheiten abräumen. Das ist aller Ehren wert, denn diese Marke bleibt in Deutschland nur wenigen Spielen vorbehalten. Reserviert haben sie für gewöhnlich Call of Duty und „FIFA“. 2023 schafften es aber auch eine ganze Reihe anderer Spiele, sich in Deutschland über 600.000 Mal zu verkaufen: Diablo IV, Hogwarts Legacy und Zelda: Tears of the Kingdom.

Einen Platin-Award für über 200.000 verkaufte Einheiten erhalten Marvel’s Spider-Man 2 und EA Sports F1 23. Über eine Gold-Trophäe dürfen sich immerhin noch Avatar: Frontiers of Pandora und The Crew Motorfest freuen. Auch die „100.000“ sind hierzulande viel wert. Final Fantasy XVI beispielsweise steht nach wie vor beim Game Sales Award in Gold.

via Game, Bildmaterial: Super Mario Bros. Wonder, Nintendo