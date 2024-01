Xuan Yuan Sword: The Gate of Firmament erscheint für PlayStation 5 im Westen

Eastasiasoft wird Xuan Yuan Sword: The Gate of Firmament in diesem Jahr für PS5 im Westen veröffentlichen. Das Spiel ist derzeit in Asien für PS4 und Xbox One erhältlich und für PC-Steam bereits weltweit.

Xuan Yuan Sword: The Gate of Firmament ist Teil der langjährigen RPG-Serie, von der wir zuletzt einige Ableger auch im Westen spendiert bekommen haben. Ebenfalls in diesem Jahr bekommt Xuan Yuan Sword VII noch eine Switch-Version.

Diesmal erwartet uns ein Action-RPG mit Echtzeitkampfsystem und bekannten Elementen der Reihe. Die verbesserte PS5-Version bietet schnellere Ladezeiten, eine höher aufgelöste Grafik und alle bisherigen DLCs.

Vor langer Zeit öffnete der Jadekaiser die Pforten des Himmels, damit würdige Sterbliche sich an ihn wenden und göttliche Kräfte erhalten konnten, um bei der Suche nach der verlorenen Tochter des Kaisers zu helfen. Dieses heilige Geschenk wurde jedoch ausgenutzt und missbraucht und brachte Chaos in die Welt der Sterblichen.

Bildmaterial: Xuan Yuan Sword: The Gate of Firmament, Eastasiasoft