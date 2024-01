Final Fantasy VII Rebirth: Beliebter Charakter kehrt zurück und ihr habt ihn im neuen Trailer verpasst

Ihr habt euch den neuen Trailer zu Final Fantasy VII Rebirth ganz genau angesehen? Mehrfach? Vielleicht ist euch dieses kleine Detail aber trotzdem durchgerutscht. Dem Autor ging es jedenfalls so. Habt ihr denn Roche in dem einminütigen Video gesehen?

Ein aufmerksamer Fan entdeckte ihn bei einer Szene, welche die Parade in Junon zeigt. Zumindest ist der Fan der Meinung, hier Roche zu sehen. Denn man sieht ihn nur im Hintergrund und so klein, dass das Bild bei Vergrößerung ziemlich verpixelt ist.

Doch das rote Motorrad und die blonden Haare sollten als Beweis genügen. Zudem ist Roche bekanntlich Rang-3-SOLDAT und somit bei der Parade alles andere als Fehl am Platze. Auch würde die Rückkehr von Roche nicht überraschen. So etwas hatten Motomu Toriyama und Co. schon 2020 am Rande eines Interviews in Aussicht gestellt.

Final Fantasy VII Remake bot schon einige vermeintlich neue Charaktere, aber Kyrie und Co. sind natürlich nicht wirklich „neu“, sondern entweder Teil der Compilation oder nur prominenter in Szene gesetzt. Mit Roche platzierte das Entwicklerteam von Final Fantasy VII Remake jedoch auch einen völlig neuen Charakter im Spiel, der im Original und auch in der Compilation keine Rolle spielt.

Sein Auftritt war kurz, aber prägnant. Den exzentrischen Roche trefft ihr im Spielverlauf bei zwei ziemlich actionreichen Auftritten – und dann noch einmal kurz in der DLC-Episode INTERgrade. Der Beliebtheit des Rebellen war sich Square Enix aber offenbar bewusst. Im Nachgang spendierte man Roche eine Play-Arts-Figur und sogar eine Actionfigur mit seinem Motorrad für 399,99 Euro. Günstiger ist da Final Fantasy VII Rebirth:

Final Fantasy VII Rebirth erscheint am 29. Februar 2024. Ihr wollt auf dem Laufenden bleiben, was Final Fantasy VII Rebirth angeht? Hier findet ihr alle Artikel unserer ausführlichen Berichterstattung.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix