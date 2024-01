Elden Ring: Neues DLC-Paket schürt Hoffnungen auf baldige Ankunft von „Shadow of the Erdtree“

Die Steam-Version von Elden Ring wurde in den Dateien um ein neues DLC-Paket erweitert, was darauf hindeuten könnte, dass die heiß erwartete Erweiterung „Shadow of the Erdtree“ bald erscheinen könnte.

FromSoftware ergänzt seine Titel schon seit langem mit DLC-Erweiterungen, von denen viele bei den Fans und Medien großen Anklang fanden. Verständlich also, dass die Erwartungen an „Shadow of the Erdtree“ hoch sind. Während das zweite Jubiläum des Hauptspiels näher rückt, ist allerdings noch kaum etwas über die groß angelegte Erweiterung bekannt. Lediglich Namen und ein Key-Artwork teilte man seinerzeit unzeremoniell via sozialer Medien.

Der frische Hinweis auf eine möglicherweise baldige Veröffentlichung stammt aus den Steam-Dateien des Spiels, wie User Ziostorm entdeckte und via Twitter teilt. „Zum ersten Mal seit der Veröffentlichung wurde Elden Ring gerade ein neues DLC-Paket in den Dateien hinzugefügt. Ich sage nicht, dass es zu 100 % „Shadow of the Erdtree“ ist, aber … die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch“, so Ziostorm.

Das Datenpaket wird als „SteamDB Unknown App 2778580“ gelistet, Dateigröße oder gar Details sind allerdings nicht verfügbar. Es wäre nicht der erste Indikator für eine baldige Veröffentlichung von „Shadow of the Erdtree“. Bereits im Dezember hieß es auf der Produktseite eines Controllers im Elden-Ring-Design von Thrustmaster, dass seine Veröffentlichung mit jener von Shadow of the Erdtree im Februar 2024 zusammenfallen würde.

Offiziell bestätigt, ist nach wie vor nichts. Aber es scheint, als dürfte man vorsichtig beginnen, die Daumen zu drücken.

via GameRant, Bildmaterial: Elden Ring, Bandai Namco, FromSoftware