Elden Ring: „Shadow of the Erdtree“ könnte schneller erscheinen als gedacht

Die plötzliche Ankündigung von „Shadow of the Erdtree“ – der groß angelegten Erweiterung zu Elden Ring – liegt bald ein gutes Jahr zurück. Seitdem war es still um den DLC – um was es geht, wann es soweit ist? Nach wie vor unklar.

Nun gibt es aber einen Hinweis darauf, wann wir in die Zwischenlande zurückkehren könnten und vielleicht dauert es gar nicht mal mehr lang.

Wie auf Reddit entdeckt, wurden vermutlich unbeabsichtigt Einzelheiten einer neuen „Elden Ring“-Zusammenarbeit zwischen Publisher Bandai Namco und dem Peripheriegeräte-Hersteller Thrustmaster von Online-Händler Datablitz veröffentlicht, nach der offenbar eine Reihe von Controllern in limitierter Auflage rund um das Spiel in Planung sind.

Shadows of the Erdtree im Februar?

Insbesondere enthüllte das begleitende Werbematerial, dass die ersten Controller im Februar nächsten Jahres „in Verbindung mit der neuen ‚Shadow of the Erdtree‘-Erweiterung“ erscheinen sollen. Ein Veröffentlichungsfenster, das unwahrscheinlich erscheint, winkte „Elden Ring“-Produzent Yasuhiro Kitao eine zeitnahe Veröffentlichung doch erst kürzlich ab. Eine Veröffentlichung zum zweiten Jubiläum des Spiels wäre aber zweifelsohne eine schöne Überraschung.

Wie auch immer sich die Dinge entwickeln, das Veröffentlichungsfenster für „Shadow of the Erdtree“ im Februar ist nicht die einzige interessante potenzielle Enthüllung des Leaks. Das Werbematerial von Thrustmaster – das mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit seriös, wenn nicht sogar korrekt ist, wenn man bedenkt, dass jemand den Tag damit verbracht hat, Kopien des Dokuments aus dem Internet zu löschen – hebt auch zwei weitere Controller hervor, die sich thematisch um Malenia und Ranni drehen.

Deren Veröffentlichung soll laut einer begleitenden Fußnote im Zuge eines „großen Key-Beats oder einer neuen Spielerweiterung in 2025“ einhergehen. Noch eine Erweiterung neben „Shadows of the Erdtree? Wer weiß. Ihr dürft natürlich spekulieren und hoffen, aber nicht vergessen: Offiziell bestätigt ist noch gar nichts.

via Eurogamer, Bildmaterial: Elden Ring, Bandai Namco, FromSoftware