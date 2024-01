Aerith oder Tifa? Toxische Fans drohen Final Fantasy VII Rebirth zu ruinieren, findet Cloud-Sprecher

Cloud und Tifa? Cloud und Aerith? Oder Aerith und Tifa? Synchronsprecher Cody Christian, der Cloud im anstehenden Final Fantasy VII Rebirth spielt, ist wenig begeistert vom „Shipping“. Er glaubt, dass „Shipper“, die „jede Beziehung offen sexualisieren, die Entwicklung einer großartigen Geschichte ruinieren können“.

Christian äußerte sich via Twitter, im Anschluss an den neuesten Trailer zu „Rebirth“, der von Square Enix geteilt wurde. Langjährige Fans des Originals (sowie des Remakes) haben viele Meinungen darüber, wer Clouds Love Interest in der Dreiecksbeziehung zwischen Tifa und Aerith sein sollte, was viele hitzige Online-Debatten ausgelöst hat.

Toxische Fans drohen Geschichte zu ruinieren

„‚Shippers‘ scheitern an der Vorstellung, dass ein Charakter bedeutende Beziehungen zu MEHREREN Charakteren haben darf. Das sorgt für übergreifende Tiefe“, sagt Christian. „Die Notwendigkeit, jede Beziehung offen zu sexualisieren, kann die Entwicklung einer großartigen Geschichte ruinieren.“

Während die Beziehungen zwischen Cloud, Tifa und Aerith als platonisch interpretiert werden könnten, hat der Subtext „Wen wird er wählen?“ sicherlich viele SpielerInnen angezogen – obwohl der Diskurs über Entscheidungen oft in Toxizität mündet. Christian hat jedoch ein dickes Fell entwickelt, nachdem er durch „Teen Wolf“ Berühmtheit erlangte, was ihn auf Final Fantasy VII Remake vorbereitete.

„Die Mehrheit der Leute wollte, dass ich entlassen und ersetzt werde, ohne mich jemals sprechen zu hören“, sagt er. „Um das zu tun, was wir getan haben, und es zum Erfolg zu führen und dem Kernpublikum so viel zu bedeuten, habe ich keine Angst vor ‚Rebirth‘.“

Final Fantasy VII Rebirth soll am 29. Februar exklusiv für PS5 erscheinen. Ihr wollt auf dem Laufenden bleiben, was Final Fantasy VII Rebirth angeht? Hier findet ihr alle Artikel unserer ausführlichen Berichterstattung.

via Eurogamer, Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix