Deku-Baum war gestern: So sieht der Tempel der Zeit aus, wenn er mit LEGO-Steinen gebaut wird

Mittlerweile bedient LEGO bekanntlich auch diverse Videospielmarken – darunter Super Mario, Animal Crossing, Sonic the Hedgehog und mehr. The Legend of Zelda musste bislang noch ohne LEGO-Behandlung auskommen, wenngleich sich die Gerüchte um das baldige Erscheinen eines Sets wacker halten.

Dabei soll es angeblich um einen Deku-Baum aus LEGO-Steinen gehen. Das Team von Guide Strats mochte offenbar nicht länger warten und machte sich selbst ans Werk. Man hat sich allerdings für andere Vorlagen entschieden!

Mit dem Programm BrickLink Studio 2.0 hat es diverse digitale Modelle von Architekturen in verschiedenen Videospielen entworfen und auch gleich die potenzielle Anzahl an benötigten LEGO-Steinen kalkuliert. Das Ergebnis findet ihr in diesem Beitrag bei Guide Strats.

Besonders bewundernswert: Das Modell des Tempels der Zeit aus „Tears of the Kingdom“. Das schicke Bauwerk ist das erste von vielen beeindruckenden Bauwerken, das SpielerInnen sehen, wenn sie Ihre Reise in „Tears of the Kingdom“ antreten. Das virtuelle Modell kommt dabei sogar mit einem Fundament daher, das den Himmel darstellt, in den Link eintaucht, um nach Hyrule zurückzukehren. Guide Strats schätzt, dass das Set 1.845 Teile umfassen würde.

Im selben Atemzug präsentiert das Team übrigens weitere schicke Fiktional-Sets. Darunter der Altissia Palast aus Final Fantasy XV, Kaer Morhen aus The Witcher 3, die Citadel aus Half-Hilfe 2, Dragonsearch aus Skyrim und die Akademie von Raya Lucaria aus Elden Ring. Werft gern einen Blick darauf.

via The Gamer, Bildmaterial: Zelda Dungeon