Stoff für die Feiertage: Diese neuen Pokémon-Serien könnt ihr jetzt kostenlos sehen

Habt ihr über die Feiertage ein bisschen Zeit übrig und wisst nicht, was ihr damit anfangen sollt? Für diesen unwahrscheinlichen Fall hat The Pokémon Company einige Ideen.

Eine ganze Reihe neuer und alter Pokémon-Serien könnt ihr entweder vollkommen kostenlos oder aber innerhalb eures Abos einer Streaming-Plattform sehen.

Seit einigen Tagen ist die letzte Folge von Pokémon: Winde aus Paldea verfügbar. Diese Web-Zeichentrickserie stellt The Pokémon Company bei Youtube komplett kostenlos zur Verfügung. Ihr könnt euch die vier Folgen jetzt also am Stück ansehen. Mit Aliquis, Ohara und Hohma begebt ihr euch auf ein neues Abenteuer in Paldea. Hier findet ihr die erste Folge.

Im Oktober veröffentlichte The Pokémon Company Meisterdetektiv Pikachu und der verschwundene Pudding. In einem neuen Abenteuer löst der sympathische Detektiv wieder Rätsel. Auch dieser Kurz-Anime steht kostenlos bei Youtube zur Verfügung.

Mit dem Ende von Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück ist die Story eigentlich abgeschlossen. Das verrieten die Macher zuletzt schon, räumten dem Meisterdetektiv aber bei bester Aufklärungsrate mögliche Spin-offs ein.

Bereits im Sommer veröffentlichte The Pokémon Company nach und nach die vier Folgen zu Pokémon: Der Pfad zum Gipfel. Auch diese Kurz-Animeserie ist bereits abgeschlossen, die erste Folge und auch die weiteren findet ihr ebenfalls kostenlos bei Youtube. Diese Serie widmet sich thematisch dem Sammelkartenspiel und dreht sich um die Geschichte von Ava, die nach einem Umzug neu an ihrer Schule ist.

Last but not least geht am 28. Dezember endlich Die Pokémon-Concierge bei Netflix an den Start. Auf die putzige Stop-Motion-Zeichentrickserie warten schon viele Pokémon-Fans. Hier lernt Haru sich selbst langsam kennen, während sie und ihre Kollegen sich um allerlei Pokémon-Gäste kümmern. Recht neu bei Netflix ist außerdem Pokémon Ultimative Reisen. Die komplette Staffel steht seit einigen Tagen zur Verfügung.

Bildmaterial: Die Pokémon-Concierge, The Pokémon Company, Netflix, dwarf studios