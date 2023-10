Meisterdetektiv Pikachu: Story sei eigentlich abgeschlossen, aber ein Spin-Off wäre möglich

Wenn es nach The Pokémon Company und Creatures Inc. geht, könnte es in der Zukunft durchaus Raum für weitere „Meisterdetektiv Pikachu“-Spiele geben.

In einem Interview mit Famitsu bestätigt der Geschäftsführer von Creatures Inc., Hiroyuki Jinnai, dass die kürzlich veröffentlichte Fortsetzung Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück das letzte Spiel in der Geschichte war, die 2016 mit Meisterdetektiv Pikachu für den Nintendo 3DS begann.

Spin-Off möglich

Er erklärt aber auch, dass das Team die Möglichkeit eines Spin-Offs nicht ausschließt. „Damit ist die Geschichte von Jinnai Tim, Pikachu und Harry abgeschlossen. Allerdings lieben alle Mitarbeiter auch den ’sprechenden alten Mann‘ Pikachu, also wird es vielleicht eine abweichende Entwicklung von der Hauptgeschichte geben?“

Tsunekazu Ishihara, Präsident der Pokémon Company, fügt hinzu: „Ich kann zum jetzigen Zeitpunkt keine Versprechungen machen, aber wenn ‚Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück‘ gut ankommt und eine große Nachfrage danach besteht, gibt es Raum für ein Spin-off.“

Zieht man die japanischen Verkaufscharts heran, kann sich Detektiv Pikachus Rückkehr durchaus sehen lassen. Also, abwarten und Kaffee trinken.

Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück wurde Anfang dieses Monats für Nintendo Switch veröffentlicht. In unserem Test waren wir durchaus angetan, kamen aber zum Schluss: „Man muss Pokémon-Fan sein, um das Spiel zu mögen. Für Quereinsteiger auf der Suche nach Detektiv-Abenteuern ist Meisterdetektiv Pikachu nicht geeignet.“

via VGC, Bildmaterial: Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak, Creatures Inc.