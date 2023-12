Senran-Kagura-Schöpfer hofft, euch schon bald mehr zu Garnet Arena verraten zu können

4Gamer.net hat auch in diesem Jahr wieder diverse Entwickler angesteuert, um zum Jahreswechsel ihre Ambitionen für das kommende Jahr festzuhalten. In diesem Zuge gab auch Produzent Kenichiro Takaki (bekannt für die „Senran Kagura“-Serie) ein Update zu Garnet Arena: Mages of Magicary.

Ihr erinnert euch vielleicht: Der Titel firmierte eine ganze Weile unter dem Arbeitstitel „Project GAMM“. Das von Cygames entwickelte Spiel bekam erst im September seinen konkreten Titel spendiert – viel mehr Informationen gab es bislang aber noch nicht.

Und leider bleibt es auch im Rahmen von Takakis Jahresabschluss-Nachricht dabei. Für 2024 wünscht er sich nämlich Folgendes: „Ich hoffe, die neuesten Nachrichten zu Garnet Arena: Mages of Magicary (ehemals Project GAMM) überbringen zu können.“ Es scheint also, als müssten wir uns noch eine Weile länger gedulden, ehe wir handfeste Informationen zu „Garnet Arena“ spendiert bekommen.

So viel steht jedenfalls schon mal fest: „The Most Beautiful Battle in the World.“ – das soll das Motto von GAMM sein. SpielerInnen sollen sich an „der Eleganz und Schönheit der aufsehenerregenden Multiplayer-Schlachten erfreuen“ können, die in der Welt Noir stattfinden, wo Magier der Sonne und des Regens zu Hause sind.

Bildmaterial: Garnet Arena: Mages of Magicary, Cygames