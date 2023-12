Der Weg zum Remake: Wie die Schöpfer von Final Fantasy VII ihren Traum realisieren konnten

Jahrelang haben sich FF7-Fans ein Remake ihres Klassikers gewünscht und die Rufe wurden immer lauter, als immer mehr Publisher anfingen, alte Spiele neu aufzulegen. Als das Remake bei der E3 2015 schließlich angekündigt wurde, erfüllte sich nicht nur für Fans ein Traum. In der Game Informer geben die Macher tolle Einblicke in ihre Gedanken und Gefühle rund um das Original und das Remake.

Tetsuya Nomura fängt dabei mit dem Ankündigungstrailer zum Remake an. „Es waren keine Mitarbeiter in der Nähe, also stand ich irgendwie abseits und allein da“, sagt Nomura. „Als ich den Jubel der Menge und die Leidenschaft hörte, wurde ich überwältigt und begann zu zittern. Ich lief wie ein Rehkitz, einfach überwältigt von der Intensität der Menge. Ich dachte: ‚Das ist eine so große Sache geworden‘, und ich wollte weinen“, gibt Nomura zu.

Die ersten Gedanken gab es Anfang der 2000er

Der Weg bis zu dieser Ankündigung war lang, doch Nomura selbst habe schon lange davon geträumt, ebenso wie die Fans. Schon Anfang der 2000er-Jahre habe sich Nomura mit einem Remake beschäftigt, berichtet der Game Informer. Alles in seinem Kopf – so richtig ernst wurde es erst ab 2009. Da waren Yoshinori Kitase und sein Team weltweit unterwegs, um Interviews zu Final Fantasy XIII zu geben.

„Wir waren auf der US-Medientour für Final Fantasy XII, und wir haben eine Menge Interviews gegeben, und wir bekamen eine Menge Fragen von Reportern, die fragten: ‚Wann werden wir ein FF7-Remake machen?'“, erinnert sich Kitase. „Als ich das so oft hörte, dachte ich, dass wir es eines Tages machen würden, das steht fest“, berichtet Kitase aus dieser Zeit. Kitase kehrte nach Tokyo zurück und unterhielt sich mit Tetsuya Nomura darüber.

Die Erschaffer des Originals sahen das Offensichtliche. Die Nachfrage nach einem FF7-Remake wurde immer größer und Square Enix begann bereits damit, andere Klassiker neu aufzulegen. „Innerhalb von Square Enix wurden nach und nach Remakes gemacht, und diese Ideen für Remakes kamen in anderen Abteilungen auf“, sagt Nomura. „Wenn wir Final Fantasy VII nicht machen würden, würden es andere tun, also mussten wir aufstehen und es machen! Wir hatten das Gefühl, dass wir Final Fantasy VII bewachen müssen und dass wir diejenigen sein müssen, die es übernehmen, oder jemand anderes wird es tun. Ich dachte, es wäre vielleicht ein bisschen problematisch, wenn andere Teams ohne uns das Projekt in Angriff nehmen würden“, so Nomura.

In der Folge versammelten Kitase und Nomura weiterhin Nojima und Toriyama um sich. „Ich hatte immer gehofft, an dem Titel beteiligt zu sein, falls es ein Remake geben sollte“, sagt Toriyama. „Ich war sehr glücklich, als ich die Nachricht hörte [dass wir ein Remake machen]. Trotzdem sah man, dass man nicht nur Veteranen und Macher des Originals um sich scharen konnte. „Ich würde sagen, dass die Mehrheit der Entwickler und der Produktionsmitglieder Spieler des Originals sind, nicht Schöpfer“, sagt Toriyama. Zwei davon sind Hamaguchi und Teruki Endo.

Das Remake war auf dem Weg. Am 29. Februar 2024 erleben wir mit Final Fantasy VII Rebirth den zweiten Teil des Remakes, das inzwischen längst eine Trilogie ist. Und nicht wenige sind der Meinung, die Remake-Trilogie sei gar kein „Remake“ des Originals, sondern eigentlich ein neues Spiel. So oder so, das Universum von Final Fantasy VII begeistert viele Fans, so wie es vor 25 Jahren war.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix