Project GAMM vom Senran-Kagura-Schöpfer hat jetzt einen Namen, aber noch keinen Termin

Project GAMM hat es auf unsere Liste der interessanten Spiele geschafft, von denen wir lange nichts gehört haben, die aber hoffentlich noch 2023 erscheinen. Das wird sicherlich nicht mehr funktionieren. Die letzten Neuigkeiten sind von 2021 – doch das ändert sich heute.

In dieser Woche hat Producer Kenichiro Takaki (Senran Kagura) seinem Project GAMM mit Garnet Arena: Mages of Magicary einen konkreten Titel verpasst. Entwickelt wird das Spiel von Cygames. Plattformen oder einen Termin gibt es aber immer noch nicht.

Dazu legte man immerhin einige neue Screenshots und Artworks bei. Obendrein gibt es einige bewegte Bilder aus einem Video, das derzeit bei der Cygames Exhibition im Ueno Royal Museum in Tokyo gezeigt wird.

„The Most Beautiful Battle in the World.“ – das soll das Motto von GAMM sein. SpielerInnen sollen sich an „der Eleganz und Schönheit der aufsehenerregenden Multiplayer-Schlachten erfreuen“ können, die in der Welt Noir stattfinden, wo Magier der Sonne und des Regens zu Hause sind.

Die Ausschnitte aus der Museums-Tour:

via Gematsu, Bildmaterial: Project GAMM, Cygames