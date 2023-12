Sea of Stars: Der Award-Abräumer blickt auf einen neuen Meilenstein zurück

Trotz Start im Xbox Game Pass und bei PlayStation Plus konnte Sea of Stars schon kurz auf 250.000 verkaufte Spiele zurückblicken. Das war nicht irgendeine Zahl. Es sind die Verkaufserwartungen, die Sabotage Studios für das erste Jahr an Sea of Stars hatte. Das RPG knackte diese Zahl schließlich schon nach einer Woche.

Jetzt kann man den Dingen entspannt entgegensehen. Die letzten Tage mit der begehrten Auszeichnung als „Best Indie Game“ bei The Game Awards sowie „Best Indie Game“ bei Golden Joystick und weiteren Auszeichnungen bei BAFTA gaben wohl weiteren Auftrieb.

4 Millionen Spielende konnte man inzwischen registrieren. Die tatsächlichen Verkaufszahlen außerhalb der Subscriptions kommunizierte man heute allerdings nicht in aktualisierter Form.

DLC bringt neue Inhalte

Das Haupt-Entwicklungsteam widmet sich bereits dem nächsten großen Spiel, während sich ein kleineres Team um den DLC für Sea of Stars kümmert. Der DLC soll „zusätzliche Einblicke in die Erzählung bieten, die alle unsere Spiele durchzieht“.

Eine Handelsversion haben Sabotage Studios und iam8bit für Anfang 2024 versprochen. Japaner sind da schon schlauer: Dort wird eine Handelsversion am 7. Dezember 2023 erscheinen. Sie bietet auch deutsche Texte.

Bildmaterial: Sea of Stars, Sabotage Studio