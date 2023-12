Like a Dragon Gaiden: Die englische Sprachversion ist jetzt kostenlos verfügbar

Ryu Ga Gotoku hat bekannt gegeben, dass die englische Sprachausgabe zu Like a Dragon Gaiden jetzt per Gratis-Update verfügbar ist. Kürzlich erst veröffentlichte man einen Story-Trailer, der euch diese neue Sprachversion präsentierte.

Mit Like a Dragon Gaiden bekommt Kiryu übrigens einen neuen (englischen) Synchronsprecher. Falls ihr es verpasst habt, findet ihr bei Twitter ein ausführliches Statement von Yong Yea. Er wird auch im achten Hauptspiel, Like a Dragon: Infinite Wealth, Kiryu seine Stimme leihen.

Dem Spielspaß tut die japanische Sprachausgabe jedenfalls gewiss keinen Abbruch: In unserem Test beschreiben wir Like a Dragon Gaiden als „ein wohliges Wiedersehen mit unserem liebsten Protagonisten Kiryu – eine fast nostalgische Rückkehr zu alten Tugenden“. Hier lest ihr mehr.

