Das war … Kalenderwoche 48/2023

Die kommenden DLCs zu Final Fantasy XVI, die Indie-Diskussion und eine alte Rare-Marke standen in dieser Woche im Fokus. Daneben gab es außerdem einige Neuankündigungen sowie einen Livestream von Level-5. Zum Schluss gibt es dann noch ein Review, ein Interview, eine Kolumne sowie die Dezember-Neuerscheinungen. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Bekanntlich sind zu Final Fantasy XVI (PS5) zwei DLCs unterwegs. Nun gibt es immerhin einige Hinweise zum Inhalt. Viel ist das zwar noch nicht, aber immerhin. Square Enix versorgt uns unterdessen mit einem Video zu zehn Dingen, die man zum Hauptspiel wissen sollte.

Nächste Woche steigen The Game Awards 2023 und die Erwartungen sind wie immer hoch. Im Vorfeld kam es zu einer Kontroverse rund um die Indie-Kategorie. Geoff Keighley hat nun seine Sicht der Dinge dargelegt.

Was ist eigentlich mit Banjo-Kazooie? Seit Rare zu Microsoft gehört, geht diese Frage nun an Phil Spencer. Seinen Angaben nach hört man die Fans, aber ob das auch konkreter ist?

Einige Neuankündigungen gab es ebenfalls in den letzten Tagen. Beispielsweise möchte Under a Rock (PS5, Xbox Series, PC) auf Survival und Crafting setzen. Vor allem mit der speziellen Optik sorgte hingegen Arisen Force: Vonimir (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) für Aufsehen. Auf Schwertkämpfe in einer Cyberpunk-Zukunft setzt Quantic River (PC). Zudem gibt es das Spin-off-Spiel Penny Blood: Hellbound (PC) zum erfolgreichen Kickstarter-Projekt. Lokalisiert werden außerdem die Fan-Disc Cupid Parasite: Sweet and Spicy Darling (Switch) sowie Yuuna and the Haunted Hot Springs: The Thrilling Steamy Maze Kiwami (PC), welches auf der beliebten Anime- und Manga-Reihe beruht.

In einem Livestream hat Level-5 über das kommende Line-up informiert. Dieses verschiebt sich nach hinten, so erscheint Professor Layton und die Neue Welt des Dampfes (Switch) erst 2025. Immerhin sahen wir erstes Gameplay-Material. Auf 2024 verschoben wurde Decapolice (PS4, PS5, Switch) und Inazuma Eleven: Victory Road (PS4, PS5, Switch, Mobil) geht im März immerhin in die Beta. Im Sommer soll dann Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time (Switch) folgen. Den einzigen konkreten Termin gibt es zu Megaton Musashi: Wired (PS4, PS5, Switch, PC), nämlich den 25. April. Einen Teaser hatte man ebenfalls im Angebot, welcher sich vermutlich auf Yo-kai Watch bezieht.

In einem weiteren Livestream zeigte Capcom ausführlich Dragon’s Dogma II (PS5, Xbox Series, PC). Den Veröffentlichungstermin erhalten hat The Legend of Legacy HD Remastered (PS4, PS5, Switch, PC). Die englische Sprachausgabe hörten wir zu Like a Dragon: Infinite Wealth (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) und aus Tekken 8 (PS5, Xbox Series, PC) ließ Steve Fox die Fäuste sprechen. Aus der aktuellen Beta erreichten uns viele Einblicke in Kingdom Hearts Missing-Link (Mobil).

Horror-Fans trauern immer noch P.T. hinterher. Davon inspiriert sind beispielsweise Luto (PS5, Xbox Series, PC), welches nun in einer Demo verfügbar ist, sowie Supernormal (PC), welches im Januar erscheint. Die Inspiration bei Persona geholt hat hingegen Demonschool (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC). Das Veröffentlichungsdatum erfuhren wir zum psychedelischen Ultros (PS4, PS5, PC). Ab nächster Woche findet ihr Final Fantasy VII: Ever Crisis auch bei Steam und Adventure Bar Story erhält nach langer Zeit eine Konsolen-Umsetzung.

Mit Tchia könnt ihr bald auch auf Steam nach Neukaledonien reisen. Ein kostenloses Inhaltsupdate ist für Fae Farm (Switch, PC) unterwegs. Ebenfalls im Dezember könnt ihr in Pokémon GO (Mobil) Verpasstes nachholen und auch Monster Hunter Now (Mobil) startet in eine neue Saison. Zum Entwicklergespräch bei Bokeh Game Studio war vor Kurzem Junji Ito zu Gast. Zum Schluss könnt ihr euch noch den ersten Trailer zur Live-Action-Adaption von Fallout ansehen.

Das einzige Review der Woche von JPGAMES betrifft Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) (zum Testbericht). Für Einzelspieler bietet der Story-Modus weniger als die Vorgänger, die Kämpfe machen jedoch nach wie vor Spaß.

Ein Interview durften wir mit Kento Yokota zu Dragon Quest Monsters: Der dunkle Prinz (Switch) führen. Mit dem Spiel kehrt die Monsters-Serie in den Westen zurück. In einer aktuellen Kolumne erfahrt, warum PlayStation Portal durchaus eine Zielgruppe hat. Wie immer zum Monatsanfang haben wir zudem noch die Neuerscheinungen im Dezember für euch. Bis Mitte Monat ist noch einiges los, danach ist das Gaming-Jahr auch schon wieder abgeschlossen.