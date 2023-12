Lost Skies: Neue Szenen zeigen euch, wie ihr die Welt der schwebenden Inseln bereist

Falls euch die Himmelsinseln in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nicht genügend Raum zur Erkundung bieten, solltet ihr Lost Skies im Blick haben. Das Spiel entsteht durch die Zusammenarbeit von Humble Games und Bossa Games und soll für PCs via Steam im 2024 erscheinen.

Nach der Ankündigung im Mai 2023 legt man heute nach und präsentiert einige neue Screenshots und ein Entwicklertagebuch. Dabei geht es darum, wie Spielende die Welt der schwebenden Inseln durchqueren, erforschen und erleben.

Der Himmel ist voller Möglichkeiten, individuelle Himmelsschiffe zu bauen, wilden Stürmen zu trotzen, Monster zu bekämpfen und die Geheimnisse alter Zivilisationen, vergessener Technologien und der Geschichte der zerstörten Welt zu lösen.

Das Spiel bietet eine Open-World, die im Koop mit bis zu sechs Spielenden erkundet werden kann. Auf den Inseln sind die Überreste einer uralten Zivilisation verstreut. Sie werden außerdem von gigantischen Wesen bevölkert, die für die Zerstörung verantwortlich sind. Es warten sogar aeronautische Bosskämpfe.

„Unser Ziel bei Bossa Games ist es, die besten Welten zu erschaffen, in denen Freunde gemeinsam Spaß haben können, während wir gleichzeitig sicherstellen, dass keine Erfahrung für Solospieler verschlossen bleibt. Wenn du etwas sehen kannst, wollen wir, dass du es erreichen kannst, allein oder mit deinen Freunden – egal ob du kletterst, gleitest, dich festhältst oder fliegst“, sagt Luke Williams, Lead Designer von Lost Skies.

Bildmaterial: Lost Skies, Humble Games, Bossa Games