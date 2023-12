Nintendo veröffentlicht putzige Krog-Plüschtiere mit Rucksäcken zu Zelda: Tears of the Kingdom

Wer durch die Länder von Hyrule gestreift ist, dürfte in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom auf hilflose Krogs getroffen sein. Die armen Wesen haben ihren Rucksack so vollgepackt, dass sie nicht mehr von der Stelle kamen. Mithilfe unserer besonderen Kräfte konnten wir die Krogs dann zu ihrem Ziel transportieren.

Nintendo hat nun in Zusammenarbeit mit Sanei Boeki neue Plüschtiere zu diesen Krogs angekündigt. Es gibt zwei unterschiedliche Varianten, die Mitte Februar 2024 in Japan erscheinen sollen. Die Plüschtiere kosten knapp unter 20 Euro und sind etwa 17 cm groß.

Die Krogs sehen jeweils anders aus und besitzen unterschiedliche Blattmasken. Der Rucksack der beiden wurde zudem mit liebevollen Details ausgestattet. Darunter fallen eine Eickel, ein Trinkbecher und eine Schlafmatte.

Solltet ihr in Japan wohnen, könnt ihr die Krogs mit dem roten und dem beigen Rucksack bei Sanei Boeki bestellen. Auch ein Blick zum Importhändler eures Vertrauens lohnt sich eventuell im Zeitraum der Veröffentlichung in Japan.

via Siliconera, Bildmaterial: Krog-Plüschtiere, Nintendo, Sanei Boeki