Lost Skies: Im Koop-Adventure erkundet ihr die Himmelsinseln gemeinsam

Falls euch die Himmelsinseln in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nicht genügend Raum zur Erkundung bieten, solltet ihr Lost Skies im Blick haben. Das Spiel entsteht durch die Zusammenarbeit von Humble Games und Bossa Games und soll für PC via Steam in 2024 erscheinen.

Das Spiel bietet eine Open-World, die im Koop mit bis zu sechs SpielerInnen erkundet werden kann. Auf den Inseln sind die Überreste einer uralten Zivilisation verstreut. Sie werden außerdem von gigantischen Wesen bevölkert, die für die Zerstörung verantwortlich sind. Es warten sogar aeronautische Bosskämpfe.

Zur Erkundung nutzen SpielerInnen ihr eigenes Luftschiff. Es gibt ein einzigartiges Schiffbausystem, mit dem wir den Rumpf des Schiffes detailliert gestalten und Bauteile nach Belieben platzieren können. Sollten wir nicht mehr mit dem Luftschiff vorankommen, hilft uns der Enterhaken weiter.

Mit der Zeit wollen Bossa Games neue Inseln hinzufügen, doch auch die Community kann ihre eigenen Kreationen ins Spiel bringen. Seht nachfolgend den Ankündigungstrailer sowie ein Video-Entwicklertagebuch.

Lost Skies im Ankündigungstrailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Lost Skies, Humble Games / Bossa Games