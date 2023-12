Super Smash Bros. Ultimate: Der amiibo von Sora hat endlich einen finalen Termin

Nintendo hat den Veröffentlichungstermin für den Sora-amiibo, basierend auf Super Smash Bros. Ultimate, via Twitter bekannt gegeben. Ab dem 16. Februar 2024 könnt ihr euch den beliebten Schlüsselschwertträger ins Regal stellen.

Das Ende der „Super Smash Bros. Ultimate“-amiibo-Reihe

Das markiert dann auch das Ende der „Super Smash Bros. Ultimate“-amiibo-Reihe – sobald Sora erscheint, wird jeder Charakter im Spiel seine eigene Figur erhalten haben.

Es ist etwas mehr als zwei Jahre her, seit Sora zu „Smash Bros. Ultimate“ hinzugefügt wurde. Unnötig zu erwähnen, dass es definitiv einige Zeit gedauert hat, bis Nintendo die tatsächlich einen entsprechenden amiibo realisiert hat. Pläne für die Figur wurden bereits im vergangenen Sommer verkündet.

Stichwort „amiibo“: Zuvor veröffentlichten Nintendo die amiibos von den ProtagonistInnen aus Xenoblade Chronicles 3, Noah und Mio, und von Prinzessin Zelda und Bösewicht Ganondorf aus The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Bildmaterial: Nintendo