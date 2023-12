Final Fantasy XVI: So könnt ihr Clive mit dem Panzerschwert von Cloud schmücken

Ganz schön viel los rund um Final Fantasy XVI! Bei The Game Awards 2023 überraschte uns Square Enix mit ersten Details zu den DLC-Erweiterungen und den ersten DLC, „Echoes der Gefallenen“, haute man sogleich raus. Dazu gab es auch noch einen umfangreichen Patch mit einigen neuen Funktionen und zahlreichen Bugfixes.

Was bisher eher eine Randnotiz war, aber ziemlich witzig ist: Ihr könnt Clive jetzt mit Clouds Panzerschwert schmücken. Passt angesichts der nahenden Veröffentlichung von Final Fantasy VII Rebirth ganz gut! Wir zeigen euch, wie es geht.

So erhaltet ihr das Panzerschwert

Anders als für die Inhalte von „Echoes der Gefallenen“ müsst ihr nicht bereits sehr weit im Spiel fortgeschritten sein. Das Panzerschwert bekommt ihr ohne Weiteres! Ihr müsst eigentlich nur die Spieleinführung abschließen und bis zur Aufgabe „Zufallsbegegnung“ gelangen. Öffnet das Menü und den Tab „System“ – dort geht ihr zum Reiter „Einlösbare Gegenstände“ und wählt das Panzerschwert aus.

Dem Träger dieses kalten, unauffälligen Schwerts erscheinen wundersame, doch auf seltsame Art vertraut Bilder von Freundschaft und Rivalität, von Liebe und Verlust, die Kerben in der Klinge zeugen von unermesslicher Mühsal.

Falls euch das Schwert so gut gefällt, dass ihr es immer tragen möchtet, hier zur Erinnerung: Am Arete-Stein im Versteck könnt ihr euer Lieblingsschwert für die „Optik“ auswählen, ohne dass euer getragenes Schwert seine Werte verliert.

Auch die „Notenrolle: Away (1987)“ steht übrigens in diesem Atemzug zur Verfügung. „Ein zerfleddertes Stück Pergament, auf das hastig einige Takte und der Titel Away (1987) gekritzelt wurden. Die Melodie scheint vertraut, doch der Komponist ist unbekannt“, heißt es in der Beschreibung.

