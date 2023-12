Final Fantasy XVI: Gratis-Update liefert neue Komfort-Funktionen und behebt Framerate-Probleme

Square Enix hat die umfangreichen Patch-Notes zu Update 1.21 von Final Fantasy XVI veröffentlicht. Das Update ebnet natürlich den Weg für den DLC „Echoes of the Fallen“, der gestern überraschend angekündigt und auch gleich verfügbar gemacht wurde. Solltet ihr übrigens eine Anleitung brauchen, wie ihr die Inhalte von „Echoes of the Fallen“ im Spiel ansteuern könnt, lest doch gern hier rein.

Umfangreiches Update

Die Patch-Notes präsentieren sich aber auch darüber hinaus äußerst umfangreich – stolze fünf Seiten lang ist das Dokument. Darunter finden sich diverse Anpassungen des Arcade-Modus als auch Änderungen in Bezug auf den Trainingsmodus.

Es winken aber auch ein paar Komfort-Funktionen wie ein Shortcut für den Fotomodus oder die Option, gleich aus dem „Game Over“-Screen heraus erneut in einen Kampf zu starten. Und dann wären da noch zwei volle Seiten gängiger Bugfixes.

So wurden beispielsweise „diverse Probleme behoben, bei denen die Framerate in Kämpfen signifikant sank“ und einige Probleme, bei denen die KI begleitender NPCs sich nicht korrekt verhielt. Bei Interesse lest ihr euch die Patch-Notes im Detail unterhalb selbst durch.

„Echoes of the Fallen“ ist übrigens nur der erste Teil einer zweiteiligen DLC-Erweiterung. Ihr erwerbt ihn einzeln für 9,99 EUR oder greift gar zum Season-Pass für 24,99 EUR. Dann erwartet euch im Frühjahr 2024 zusätzlich die Story-Erweiterung „The Rising Tide“, die sich – wie vermutet – auf Esper Leviathan fokussiert.

