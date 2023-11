Nintendo glaubt, der Erfolg von Pikmin 4 liegt zum Teil an einem Song von 2001

Pikmin 4 hat sich im Launchquartal 2,61 Millionen Mal verkauft. Diese Zahlen machte Nintendo gestern publik und in der Präsentation am Rande der Vorstellung des Geschäftsberichts gibt es dazu von Präsident Shuntaro Furukawa eine Einordnung.

Ganz fünf Seiten widmete Nintendo in den Slides allein Pikmin. Das ist beachtlich. Denn wenngleich Pikmin 4 eine der wichtigsten Nintendo-Veröffentlichungen in diesem Jahr war, so sind die Gesamtverkaufszahlen der Serie doch fast schon vernichtend klein im Vergleich zu anderen Nintendo-Marken wie Zelda, Mario und Animal Crossing.

Er wolle gerne über Pikmin sprechen, „als Beispiel dafür, wie wir die Zahl der Menschen erweitern, die Zugang zu Nintendo IP haben“, so Furukawa. 2001 sei das erste Pikmin erschienen und bevor in diesem Jahr Pikmin 4 kam, habe man Pikmin Bloom für Mobilgeräte veröffentlicht und eine Serie von Kurzfilmen bei Youtube, die insgesamt 440 Millionen Mal angesehen worden.

Auch Initiativen zu Pikmin in Super Nintendo World und Easter-Eggs im Super Mario. Bros Film hätten die Bekanntheit gesteigert. Nicht zuletzt gab es die HD-Neuauflagen von Pikmin 1 + 2 für Nintendo Switch und zahlreiches neues Merchandise.

All das führte zu 2,5 Millionen an Endkunden verkaufte Einheiten, resümiert der Bericht. Gestern hatte Nintendo zu Pikmin 4 die Zahl von 2,61 Millionen kommuniziert, hierbei handelt es sich dann wohl um die Auslieferungsmenge. Es ist aber so oder so der größte Pikmin-Launch nach kumulierten Zahlen und schon jetzt der meistverkaufte Titel der Serie.

In Japan seien die Zahlen besonders stark. Nintendo führt das auf einen Werbe-Spot von 2001 zurück – interessant, nicht wahr? Der Song, der damals im Spot präsentiert wurde, sei unter Kindern sehr beliebt geworden. Diese Kindern seien jetzt Eltern geworden und würden Pikmin 4 mit ihren eigenen Kids gemeinsam genießen.

Alles in allem scheint Nintendo sehr zufrieden und Pikmin 5 ist wohl nur eine Frage der Zeit. Schon vor Wochen wurde Takashi Tezuka, Producer von Pikmin 4, gefragt, ob er nach den 10 Jahren Wartezeit auf Pikmin 4 nicht bitte dafür sorgen könne, dass es mit Pikmin 5 nicht so lange dauert. „Ich denke, das wäre auch das Beste“, lächelte Tezuka. „Wir werden versuchen, nicht alle warten zu lassen.“

