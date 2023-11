Nicht nur der „Wunder“ wegen: Nintendo erzielt Verkaufsrekord mit Super Mario Bros. Wonder

Gestern veröffentlichte Nintendo die aktuellen Geschäftszahlen und wie immer auch aktuelle Verkaufszahlen zu Hard- und Software. Auch die neue Top 10 der meistverkauften Switch-Games war dabei, ebenso wie erste konkrete Zahlen zu Pikmin 4.

Was fehlte: Super Mario Bros. Wonder. „Wonder“ erschien erst am 20. Oktober und gehört somit eigentlich auch nicht in den Geschäftsbericht für den Zeitraum bis zum 30. September. Präsident Shuntaro Furukawa hob sich die Verkaufszahl für die Präsentation am Rande der Veröffentlichung der Geschäftszahlen auf.

Man blick auf 4,3 Millionen verkaufte Einheiten innerhalb der ersten beiden Verkaufswochen zurück. Damit bleibt Super Mario Bros. Wonder der „am schnellsten verkaufte Super-Mario-Titel“. Diesen Rekord hatte Nintendo schon kurz nach dem Launch verkündet, allerdings ohne Zahlen zu nennen.

Zudem konkretisiert man, dass sich dieser Rekord auf Spiele der Wii- und NDS-Ära aufwärts beschränkt. Erst hier habe die konkrete Datenerhebung in der heutigen Form begonnen. Nintendo macht nicht nur das Spiel selbst für diese Ergebnisse verantwortlich. Auch die „weltweite Begeisterung“, hervorgerufen durch den Super Mario Bros. Film, soll dazu im Zusammenspiel geführt haben.

via Nintendo, Bildmaterial: Super Mario Bros. Wonder, Nintendo