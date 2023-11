Silent Hill: Konami deutet in neuem Quartalsbericht mehrere „Remakes“ an

Konami hat möglicherweise angedeutet, dass sich mehr als ein „Silent Hill“-Remake in der Entwicklung befinden.

Das Unternehmen gab im vergangenen Oktober Pläne zur Wiederbelebung seiner lange ruhenden Horrorserie bekannt, als es nicht nur ein Remake von Silent Hill 2, sondern diverse neue Spiele ankündigte.

Mehrere Remakes?

Am Donnerstag gab Konami nun, im Rahmen des Quartalsberichts, ein Update zu bevorstehenden Projekten – es seien „Remakes“ von Silent Hill geplant.

Im Bericht heißt es: „Was die laufenden Bemühungen betrifft, arbeiten wir fleißig an Metal Gear Solid Δ: Snake Eater, das die Geschichte, Charaktere und das Spieldesign von Metal Gear Solid 3: Snake Eater, einem der beliebtesten Einträge in der ‚Metal Gear‘-Serie […] sowie Remakes und völlig neue Einträge in der ‚Silent Hill‘-Reihe, die als psychologisches Horrorspiele an Popularität gewannen.“

Gematsu verweist darauf, dass der japanische Ursprungstext mehrere mögliche Übersetzungen haben kann. Die englische Übersetzung ist allerdings von Konami selbst, wo man den Unterschied zwischen Plural und Singular vermutlich auch kennt. Das darf zumindest unterstellt werden.

Auch wenn die Aussage möglicherweise falsch war, könnte sie darauf hindeuten, dass sich mehr als ein Remake in der Entwicklung befindet. VGC hat Konami zur Klärung kontaktiert, eine Antwort steht aus.

Bei den „völlig neuen Einträgen“ handelt es sich wohl um Silent Hill f, Silent Hill: Townfall und Silent Hill: Ascension, das bereits gestartet ist und wenig gut ankommt.

