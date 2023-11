Pokémon-Anime lüftet ein gut gehütetes Geheimnis: So sieht es im Inneren eines Pokéball aus

Im neuen Pokémon-Anime Pokémon Horizonte: Die Serie wird Ash als Protagonist abgelöst. Stattdessen erleben wir die Abenteuer von Liko und Rory. Die Serie lüftet nun in einer aktuellen Folge ein jahrzehntelang gut gehütetes Geheimnis rund um die Pokébälle.

Protagonist Rory sieht sich nämlich ein Video von Streamer Nidothing an. Der Streamer erklärt, welche unterschiedlichen Pokébälle es gibt und zeigt uns dabei einen kurzen Blick in das Innere der Bälle. Bei seiner Beschreibung zum Luxusball zeigt er, wie sein Kwaks es sich dort gemütlich macht. Joe Merrick von Serebii hat einen Screenshot geteilt:

Kwaks sitzt auf einer Couch mit einem Drink und scheint dabei entspannt zu sein. Der Raum erinnert an eine Lounge und wird von einer Diskokugel hell erleuchtet. Leider zeigt der Anime nicht, wie das Innenleben von anderen Pokébällen aussieht.

Doch es reicht wohl aus, damit Trainer kein schlechtes Gewissen mehr haben müssen, wenn sie ihre Pokémon in die Bälle zurückschicken. Einige Pokémon landen nämlich, direkt nachdem sie gefangen wurden, auf ewig in der Bank und versauern dort als Sammelobjekt. Zumindest in den Luxusbällen fehlt es den Pokémon an nichts und sie sind gut versorgt.

Wann startet Pokémon Horizonte in Deutschland?

Wann die neue Staffel hierzulande an den Start geht, ist weiterhin nicht bekannt. Wir wissen aber bereits, dass Pokémon Horizonte noch im Dezember in Großbritannien anläuft. Außerdem gab The Pokémon Company jetzt bekannt, dass die neue Staffel am 23. Februar 2024 in den USA bei Netflix startet.

Bildmaterial: Pokémon Horizonte: Die Serie, TV Tokyo