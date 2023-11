Pokémon Horizonte: Die neue Staffel ohne Ash startet im Februar bei Netflix in den USA durch

Unlängst kündigte The Pokémon Company die neue Pokémon-Staffel auch für den Westen an. Keine Überraschung, gewiss. Natürlich wird auch Pokémon Horizonte lokalisiert. Doch wann die erste Staffel ohne Ash Ketchum, die in Japan schon seit April 2022 läuft, endlich hier in Deutschland an den Start geht, das ließ The Pokémon Company bisher offen.

Auch heute ändert sich das nicht, allerdings gibt es wieder „westliche“ Neuigkeiten, diesmal aus den USA. Netflix wird die neue Staffel dort am 23. Februar 2024 ausstrahlen, wie Serebii berichtet. Kurz vor dem Pokémon Day also.

Ihr westliches Debüt feiert die Staffel im Dezember in Großbritannien. Dort wird Pokémon Horizonte nämlich schon im Dezember 2023 anlaufen und über Children’s BBC und BBC iPlayer ausgestrahlt. Sicherlich dürfen sich Pokémon-Fans hierzulande auch auf baldige Neuigkeiten zum Starttermin freuen. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Hierzulande gibt es übrigens auch eine ganz frische Kooperation zwischen The Pokémon Company und Netflix. Vor wenigen Tagen ist Pokémon: Ultimative Reisen bei Netflix an den Start gegangen. 42 Folgen umfasst die 25. Staffel der Serie.

Nach 25 Jahren erstmals ohne Ash

Pokémon Horizonte ist nach 25 Jahren die erste Anime-Staffel ohne Ash Ketchum. Neue Protagonistin ist Liko, die an der Indigo-Akademie in Kanto ankommt, um mit dem Pokémon-Studium zu beginnen. Ihr Pokémon ist ein Felori. Ohne Ash kommt die Serie vielleicht aus, aber nicht ohne Pikachu.

„Pokémon Horizonte: Die Serie wird eine aufregende Reise, auf der neue Wunder erforscht und faszinierende Entdeckungen über die Pokémon-Welt gemacht werden“, sagte Taito Okiura, Vice President of Marketing von The Pokémon Company International, zur Ankündigung für den Westen.

