Pikmin 5: Auf den nächsten Teil der Reihe sollen wir nich so lange warten müssen

Mit Pikmin 4 konnte die Serie wahrscheinlich viele neue Fans gewinnen. Nicht wenige bezeichnen es als den bisher besten Serienvertreter. Nintendo wird die neuen Fans also doch nicht noch einmal so lange warten lassen, oder? „Nachlegen“, so nennt man das im Fußballjargon.

Wir erinnern uns: 2015 sagte Shigeru Miyamoto, das nächste Pikmin (4) sei kurz vor der Fertigstellung. Es war ein langes „kurz“ – erst im September 2022 kündigte Nintendo Pikmin 4 ganz offiziell an. Dann ging es recht schnell.

Eurogamer fragte Takashi Tezuka, Producer von Pikmin 4, am Rande eines Interviews zu Super Mario Bros. Wonder, ob er nach den 10 Jahren Wartezeit auf Pikmin 4 nicht bitte dafür sorgen könne, dass es mit Pikmin 5 nicht so lange dauert. „Ich denke, das wäre auch das Beste“, lächelte Tezuka. „Wir werden versuchen, nicht alle warten zu lassen.“

Ob Nintendo das Versprechen hält? Wir werden sehen. In einigen Jahren.

Bildmaterial: Pikmin 4, Nintendo