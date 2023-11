Neuer Gameplay-Trailer will euch von South Park: Snow Day überzeugen

Ein neues South Park, ja juhu! So die erste Reaktion vieler Fans zur Ankündigung von South Park: Snow Day im August. South Park: The Stick of Truth und South Park: The Fractured But Whole wurden von Fans und Kritik gut aufgenommen.

Die schnelle Ernüchterung stellte sich ein. South Park: Snow Day ist so gar nicht wie seine Vorgänger. Versprochen wird stattdessen das „coolste 4-player Koop-Game in 3D“. Genau das ist es, ein Multiplayer-Koop-Game. Mit dem heute veröffentlichten Gameplay-Trailer versuchen South Park Digital Studios und THQ Nordic euch davon zu überzeugen, dass auch das cool sein kann.

Sei der Neuling in South Park und begleite Cartman, Stan, Kyle und Kenny in dreidimensionaler Pracht, um den magischsten Tag im Leben eines jeden Kindes zu erleben: einen Schneetag! Schnapp dir in diesem 4-Spieler-Koop bis zu drei Freunde und kämpfe dich durch die Straßen von South Park, um die Welt zu retten. Wir haben schneefrei, Alter!

Ihr seid überzeugt? Eine Handelsversion könnt ihr für 29,99 Euro bei Amazon* vorbestellen. South Park: Snow Day erscheint im kommenden Jahr für PCs, Nintendo Switch, PlayStation 5 und Xbox Series.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: South Park: Snow Day!, THQ Nordic, South Park Digital Studios, Question Games