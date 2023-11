Ubisoft gibt positives Update zum Remake von Prince of Persia: Sands of Time

Ubisoft hat ein kurzes Update zum Remake von Prince of Persia: The Sands of Time veröffentlicht.

Obwohl noch im Mai kommuniziert wurde, dass SpielerInnen dieses Jahr nicht mehr über das Spiel erfahren würden, gab es diese Woche ein positives Update zum Status des Titels.

Meilenstein erreicht

„Wie Sie wissen, erfindet das leidenschaftliche Team von Ubisoft Montreal diese legendäre Geschichte neu und wir freuen uns, heute bekannt geben zu können, dass das Projekt einen wichtigen internen Meilenstein erreicht hat und die Entwicklung voranschreitet“, heißt es im entsprechenden Tweet. „Wir freuen uns darauf, in Zukunft mehr zu teilen!“

Als es im September 2020 angekündigt wurde, befand sich das Spiel bereits seit zweieinhalb Jahren in der Entwicklung der indischen Studios Ubisoft Pune und Ubisoft Mumbai und die Veröffentlichung war für Januar 2021 geplant.

Doch nach einer negativen Reaktion auf den Enthüllungstrailer des Spiels verzögerte sich das Projekt mehrmals, und letztes Jahr wurde bekannt gegeben, dass Ubisoft Montreal, das 2003 das ursprüngliche Sand of Time produzierte, die Entwicklungsaufgaben übernommen hatte. Im Mai dieses Jahres dann die Nachricht, dass das Remake gar neu gestartet wurde. Das Spiel sei zurück in die Konzeptionsphase geworfen.

Immerhin scheint besagter Neustart gut voranzukommen.

via VGC, Bildmaterial: Prince of Persia: The Sands of Time Remake, Ubisoft