Diese deutschen Städte besucht die Nintendo-Weihnachtstour in diesem Jahr

In diesem Jahr war Nintendo zwar auch wieder bei der Gamescom vertreten, auf die Weihnachtstour 2023 verzichtet man aber trotzdem nicht. Sie fällt ein bisschen überschaubarer aus als im letzten Jahr. Vier Stationen gibt es, traditionell in großen Einkaufszentren:

Hamburg, Alstertal: 24. – 25. November

Stuttgart, Milaneo: 01. – 02. Dezember

Oberhausen, CentrO: 08. – 10. Dezember

Berlin, Gropius Passagen: 16. – 17. Dezember

Wie üblich präsentiert man dabei nur Spiele, die bereits erschienen sind. Dazu zählen in diesem Jahr Super Mario Bros. Wonder, Pikmin 4, Zelda: Tears of the Kingdom und die Evergreens Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 3 und Nintendo Switch Sports.

Bildmaterial: Nintendo