Medienbericht: Remake von Knights of the Old Republic nicht länger in aktiver Entwicklung

Es scheint als stünde es nicht gut um das Remake von Star Wars: Knights of the Old Republic.

Wir erinnern uns: Die Reise des Remakes war bisher turbulent. Nach zahlreichen Leaks gaben Aspyr und Sony 2021 offiziell bekannt, dass sich ihr Remake von Star Wars: Knights of the Old Republic in der Entwicklung befindet.

Seitdem waren die Nachrichten zum Remake alles andere als optimistisch. Im Mai 2022 gab Aspyrs Muttergesellschaft Embracer bekannt, dass sich der „Evil Dead“-Entwickler Saber Interactive mit Aspyr zusammengetan hat, um an dem Remake zu arbeiten. Wenig später wurde dann berichtet, dass das Remake von Star Wars Knights of the Old Republic „in ernsthaften Schwierigkeiten steckte“ und „auf unbestimmte Zeit verzögert“ wurde.

Im August folgte dann die Bestätigung, dass Aspyr vollständig aus dem Projekt entfernt wurde und die Entwicklungsverantwortung an eines der osteuropäischen Studios von Saber Interactive übergeben wurde.

Spiel liegt laut Jeff Grubb auf Eis

Nun geht es also mit schlechten Nachrichten weiter: Im Zuge der Ergebnispräsentation in der vergangenen Woche, weigerte sich Lars Wingefors, CEO des Saber-Eigentümers Embracer, ein Update zum Remake zu geben. Als Reaktion darauf hat Jeff Grubb von Giant Bomb erklärt, dass an dem Spiel „derzeit nicht gearbeitet wird“, wie Quellen aus dem Umfeld des Projekts berichten. Er macht es sogar noch deutlicher: „Nur um es zu 100 Prozent zu bestätigen, an diesem Spiel wird derzeit nicht gearbeitet.“

Jason Schreier hielt kurz nach diesem Bericht dagegen, er habe mit zwei Personen bei Saber gesprochen, die dies nicht bestätigen können. Er glaube nicht, „dass die Aussage, dass im Moment „in keiner Weise“ daran gearbeitet wird, wahr ist.“ Eine offizielle Stellungnahme steht aus. Trotzdem sollten sich Fans der Serie wohl mit dem Gedanken anfreunden, dass das Remake so schnell nicht das Licht der Welt erblicken könnte.

via Eurogamer, Bildmaterial: Star Wars: Knights of the Old Republic, Sony, Aspyr Media, Lucasfilm Games