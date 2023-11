Im Interview! Kento Yokota über die Rückkehr von Dragon Quest Monsters in den Westen

Mit Dragon Quest Monsters: Der dunkle Prinz geht nach vielen Jahren der Wartezeit die Monsters-Serie in den Westen zurück. Zwischenzeitlich gab es Remaster, Mobile-Ableger und mit Joker 3 sogar ein ganz neues Spiel für Nintendo 3DS, das es nicht aus Japan herausgeschafft hat.

Wir haben Producer Kento Yokota deshalb zunächst gefragt, was zu diesem Strategiewechsel geführt hat und ob Dragon Quest Treasures dabei irgendeine Rolle spielte. „Dragon Quest Monsters: Der dunkle Prinz enthält zahlreiche aktualisierte Aspekte des Systems, das in Dragon Quest Monsters: Joker 2 verwendet wurde, und wir dachten, es sei die perfekte Gelegenheit, die Serie nach Übersee zu bringen“, erklärt uns Yokota. Bei dieser Entscheidungsfindung habe Dragon Quest Treasures keine Rolle gespielt. „Wir wollen die Dragon-Quest-Reihe als Ganzes außerhalb Japans vorantreiben“, so Yokota.

Das ist natürlich löblich und wir freuen uns darüber. Doch nach der langen Durststrecke dürfte das neue Spiel für viele Spielende der Erstkontakt mit „Monsters“ sein. Hat man deshalb die „3“ im Titel weggelassen, die im japanischen Originaltitel existiert?

Genauso ist es: „Der Grund dafür, dass wir die Zahl aus dem Titel der europäischen und amerikanischen Version entfernt haben, liegt vor allem darin, dass seit Dragon Quest Monsters 2 eine so lange Zeit vergangen ist, dass es verwirrend sein könnte, zu verstehen, woher die Zahl 3 kommt“, erklärt Yokota. Man habe dabei aber nicht in Zielgruppen gedacht. Ob jung oder alt – das Ziel sei es, mit Der dunkle Prinz ein neues Dragon-Quest-Abenteuer zu erschaffen, das von jedem gespielt werden könne.

Von Dragon Quest IV zu Dragon Quest XII?

Älteren Dragon-Quest-Fans fallen natürlich gleich einige vertraute Charaktere und Themen auf. Hauptcharakter Psaro entstammt Dragon Quest IV. „Wir beschlossen, Psaro zum Protagonisten dieses Spiels zu machen, nachdem wir mit Horii Yuji, dem Schöpfer von Dragon Quest, gesprochen hatten“, erklärt uns Yokota dazu. „Psaro war bereits ein sehr beliebter Charakter und wir hatten das Gefühl, dass wir ein tiefgründigeres und interessanteres Spiel machen könnten, indem wir eine Geschichte erzählen, die mit ihm zu tun hat, also haben wir es in der Welt von Dragon Quest IV: Chapters of the Chosen angesiedelt.“

Selbstredend halten deshalb neben Psaro auch weitere Charaktere und Handlungsstränge aus Dragon Quest IV im Spiel Einzug, aber es gäbe auch viele neue originelle Charaktere und Geschichten, verspricht uns Yokota. „Wir denken, dass wir eine gute Balance zu dieser Mischung gefunden haben.“

Apropos Yuji Horii und Psaro. Der düstere Ton, den Dragon Quest Monsters: Der dunkle Prinz anschlägt, erinnert uns an die Ankündigung von Dragon Quest XII. Auch für dieses Spiel hat Yuji Horii einen erwachseneren Ansatz angekündigt, auch wenn wir dazu noch nichts gesehen haben.

Der düstere Grundton ist aber keine Neuausrichtung für die Serie, geht aus einer Antwort von Yokota hervor. „Die Art und Weise, wie dieses Spiel entwickelt wurde, hat nichts mit der Ausrichtung von Dragon Quest XII zu tun. Beide Spiele verwenden einen Schauplatz, den die Teams für das jeweilige Spiel für am besten geeignet hielten. Bei Der dunkle Prinz ging der Stil natürlich in eine dunklere Richtung, als wir uns entschieden, eine dunkle Figur wie Psaro als Hauptcharakter einzusetzen“, erläutert Yokota.

Jahreszeiten und Online-Funktionen

Neben einem Dragon Quest, das vielleicht etwas düsterer ist als gewohnt, dürft ihr euch vor allem auf Jahreszeiten und mehrere Online-Funktionen freuen. „Der Einfluss der Jahreszeiten auf das Gameplay besteht darin, dass sich die Monster, denen du in einem Gebiet begegnest, mit den Jahreszeiten verändern, und dass sich auch das Terrain verändert, sodass du verschiedene Orte erkunden kannst. Es muss jedoch nie eine bestimmte Jahreszeit sein, um die Geschichte voranzutreiben, sodass man beim Spielen nicht übermäßig auf sie achten muss“, erklärt Yokota.

Auch bei den Online-Funktionen möchte man Fans nicht überfordern. „Da die Monsters-Reihe auf eine so lange Geschichte zurückblicken kann und im Laufe der Jahre so viele verschiedene Taktiken und Fertigkeiten entwickelt hat, hatten wir das Gefühl, dass der Versus-Modus in gewisser Weise ziemlich komplex und anspruchsvoll geworden war, weshalb wir für Der dunkle Prinz die Kämpfe ein wenig vereinfachen wollten und Verbesserungen vorgenommen haben, damit es sowohl für die Teilnehmer als auch für die Zuschauer einfacher ist, dem Geschehen zu folgen.“

Vielen Dank für diese Antworten, Herr Yokota. Dragon Quest Monsters: Der dunkle Prinz* erscheint am 1. Dezember hierzulande für Nintendo Switch. Seht euch nachfolgenden Übersichtstrailer an!

Gameplay-Übersicht zum Spiel

