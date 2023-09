Nicht mehr optional: Nomura verrät, ob Vincent in Final Fantasy VII Rebirth auch spielbar sein wird

Im Anschluss an die Anspielmöglichkeit mit Final Fantasy VII Rebirth hatten ausgewählte Medien die Möglichkeit, den Machern einige Fragen zustellen. Natürlich muss es dabei auch um Vincent gehen. Der Auftritt des einst optionalen Charakters war eines der Highlights im neuen Trailer zu Final Fantasy VII Rebirth von der State of Play!

In Final Fantasy VII Rebirth wird Vincent keineswegs optional sein, diesmal könnt ihr ihn also nicht verpassen. Tetsuya Nomura verriet Game Informer, dass Vincent als Teil der Hauptgeschichte zur Gruppe um Cloud stößt. Nomura bestätigte außerdem, dass Vincent leider nicht spielbar sein wird.

Vincent wird die Gruppe stattdessen begleiten, so wie es Red XIII in Final Fantasy VII Remake tat. Nomura begründet das damit, dass Vincent erst recht spät im Original zur Gruppe stoßen konnte. Klingt danach, dass Vincent erst im letzten Teil der Trilogie spielbar sein wird, spekuliert Game Informer.

Ein kleiner Trost: Neben Red XIII werden in Rebirth auch Cait Sith und natürlich Yuffie spielbar sein. Letztere feierte ihr Debüt bereits in Final Fantasy VII Remake Intergrade und einer eigenen Episode. Auf den Besuch in ihrer Heimatstadt Wutai, der eigentlich gut in den Mittelteil der Trilogie passen würde, müsst ihr aber verzichten. Das wird erst im letzten Teil passieren.

Final Fantasy VII Rebirth erscheint am 29. Februar 2024 für PS5.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix