Final Fantasy VII Rebirth: Macher beschreiben, wie sie „diese eine Szene“ angehen

Wir wissen, dass Final Fantasy VII Rebirth in der Vergessenen Stadt endet und wir wissen, was in der Vergessenen Stadt passiert. Zumindest im Original. Ob das alles auch in „Rebirth“ passiert, da sind sich manche Fans nicht mehr sicher.

Doch Macher hinter der Remake-Trilogie haben stets betont, die grundlegende Handlung des Originals nicht gravierend zu verändert. Gleichzeitig machen sie auch bei jeder Gelegenheit neugierig darauf, wie sehr diese und andere Szenen erweitert werden.

Im Interview mit Eurogamer am Rande der Paris Games Week wurde Naoki Hamaguchi erneut zu „der einen“ Szene in Final Fantasy VII Rebirth befragt. Und nach seiner Antwort könnt ihr euch vielleicht noch ein bisschen besser vorstellen, was passiert – und nicht passiert.

Auf die Frage nach dieser einen, „ganz großen Szene“ antwortet Director Naoki Hamaguchi: „Wir nehmen das natürlich sehr ernst und auf keinen Fall auf die leichte Schulter. Wir wissen, wie wichtig diese Szene ist, welche Bedeutung sie für die gesamte Trilogie hat.“

„Unser Team an Entwicklern nimmt dabei auch nicht nur diese eine Szene sehr ernst, sondern alles, was darauf hinführt, und wir versuchen genau herauszufinden, was dabei am besten funktioniert“, so Hamaguchi. Er betonte dabei erneut, dass man dem „ursprünglichen Plot folgen“ werde, „weil alles auf der damaligen Geschichte basiert.“

„Aber wir überlegen eben auch, wie wir sie erweitern können, um auch die Neugier in den Spielern zu wecken“, so Hamaguchi weiter. Eines dieser Elemente – wir haben es bereits im Remake kennengelernt – seien die Moiren. Sie versuchen, den Lauf der Geschichte zu bewahren – dafür greifen sie immer wieder ein. „Diese Charaktere legen nahe, dass man das Schicksal ändern kann. Sie lassen einen darüber nachdenken, was wohl möglich ist“, erklärt Hamaguchi.

„Zusätzlich nutzen wir auch das Auftauchen von Zack Fair dazu, den Eindruck zu vermitteln, dass sich die Dinge womöglich anders entwickeln, als man sich an sie erinnert“, sagt Hamaguchi und wird dann kryptischer: „Und vielleicht fragt man sich auch, wie genau diese Welt eigentlich funktioniert, warum die Dinge so geschehen, wie sie geschehen, und richtet seinen Blick auf die grundlegenden Prinzipien dieser Realität.“

„Wenn die Spieler schließlich an dieser einen Szene ankommen, nachdem sie all die verschiedenen Elemente einschließlich der Geister, Zack und so weiter gesehen haben, und dann tatsächlich nicht wissen, was genau wohl geschehen wird … das ist die Art von Neugier und Spannung, die wir erzeugen wollen“, sagt er abschließend.

Yoshinori Kitase hatte zuvor in einem anderen Interview eine „große überraschende Entwicklung“ angekündigt, die Fans an dieser Stelle erwarten könnten. Und gleichzeitig einen Aufhänger versprochen, damit Fans am Ball bleiben und sich auf den dritten Teil der Remake-Serie freuen.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix